احباط عملية تهريب 50 ألف دولار عبر مطار البصرة

2023/04/30 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، القبض على مسافر اجنبي وبحوزته 50 الف دولار أمريكي معدة للتهريب بمنفذ مطار البصرة الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مديرية منفذ مطار البصرة الدولي ومن خلال تكثيف اجراءات التفتيش والتدقيق للمسافرين والبضائع ، تمكنت من القبض على مسافر أجنبي الجنسية من قبل مفارز منفذنا في الجهاز الاول للتفتيش في صاله دخول المسافرين المغادرين وضبط بحوزته مبلغ من المال قدرة (50,000) خمسون الف دولار أمريكي مخبأه في حقيبه سفره بصوره سريه لم يصرح بها لغرض تهريب الاموال من العملة الصعبة خارج البلد".

واضافت انه "تم تشكيل لجنة و تنظيم محظر ضبط اصولي واحالة المتهم والمبلغ الى مركز شرطة كمرك المطار لعرض الموضوع امام انظار السيد قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".

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