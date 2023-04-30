2023/04/30 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بتعيين مدير جديد لمطار بغداد الدولي خلفاً للمستقيل حسين قاسم.

وأبلغ المصدر وكالة (بغداد اليوم) أنه "تم تعيين مازن فيصل الشبلي مديراً جديداً لمطار بغداد الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، حصلت (بغداد اليوم) على وثيقة تتضمن الموافقة على طلب إعفاء مدير مطار بغداد الدولي حسين قاسم من منصبه.

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