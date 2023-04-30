ما خلفيات وأسباب استقالة مدير مطار بغداد؟.. الأخير يكشف عبر (بغداد اليوم)

2023/04/30 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير مطار بغداد الدولي حسين قاسم خفي، اليوم الاحد، الاسباب وراء طلب اعفائه من منصبه، لاسيما بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى المطار يوم أمس.

وقال خفي في تصريح خص به (بغداد اليوم)، إن "منصب إدارة بغداد اليوم تم استلامه خلال مدة لاتتجاوز الـ 3 أشهر، وعملت خلال هذه المدة على وضع برنامج فعال للنهوض بواقع المطار"، مبيناً أن "البرنامج يتضمن 23 نقطة لكن النقاط التي تمت ذكرها في طلب الاعفاء لم تعتدى الـ 15 نقطة".

واضاف أن "مطار بغداد يتطلب ميزانية ضخمة للأرتقاء به والوصول الى واقع الخدمات المقدمة في مطارات البلدان الاخرى"، مؤكداً أنه "تم العمل على عدة نقاط واستطت انجاز عدة مهمات وتقديم عدد من الخدمات في المطار كانت معطلة لسنوات دون ان يعيرها اي من استلم المطار اي اهتمام".

وبشأن تعليق السوداني على تأخير الحقائب، أكد مدير بغداد أن "حركة الحقائب من الطائرة الى منطقة الفرز لا تقع ضمن سلطة الطيران المدني، وانما نقوم بتبرير التأخير الى المواطنين بأجراءات امنية احترازية".

وفي وقت سابق من اليوم، وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على طلب مدير مطار بغداد حسين قاسم خفي لإعفائه من منصبه.

وذكر مدير مطار بغداد في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "يرجى التفضل بالموافقة على اعفائي من ادارة قسم مطار بغداد الدولي وذلك لعدم وجود مهنية أو دعم من المراجع العليا تضمن امكانية استمرار العمل واداء الواحدات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة مطار بغداد الدولي وتحميل الموظف مسؤلية تبعات واخطاء خارج فترة ادارته او ضمن حدود صلاحيته".

أدناه نص الوثيقة:

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