2023/04/30 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حققت شركة فنادق المنصور، ربحاً صافياً بأكثر من 398.4 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2023.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة، فإن الربح نما بنسبة 31.6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول، 1.7 مليار دينار، بينما المصروفات 848.9 مليون دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنادق المنصور تحقق ربحاً صافياً بنحو 400 مليون دينار خلال الربع الأول ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنادق المنصور تحقق ربحاً صافياً بنحو 400 مليون دينار خلال الربع الأول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).