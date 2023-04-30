 البورصة العراقية توقف التداول غداً 

2023/04/30 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قررت البورصة العراقية، إيقاف التداول يوم غد الاثنين بمناسبة عيد العمال.

وقالت البورصة، في بيان، "تقرر عدم تنظيم جلسة يوم غد بمناسبة عيد العمال".

وأضافت أن "الجلسة ستستأنف يوم الثلاثاء". وينتقد الكثير من المستثمرين، تعطيل التداول في البورصة، بمناسبة كثرة العطل في الدولة العراقية مما يؤثر بشكل سلباً على أداء السوق.

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