المالية النيابية تحسم ملف ملحق المحاضرين في الموازنة

2023/04/30 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن حسم ملف ملحق المحاضرين في الموازنة.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لوكالة الأنباء، إنه "تم حسم ملف ملحق المحاضرين بالمجان في الموازنة الاتحادية للعام 2023".

وأضاف العطواني في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "ذلك جاء بالاتفاق مع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري".

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