احداث نيسان.. اعفاء مدير مطار بغداد الدولي من منصبه بناء على طلبه

2023/04/30 | 12:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: الاحد 30 نيسان 2023 اعفاء مدير مطار بغداد الدولي من منصبه...

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اعفاء مدير مطار بغداد الدولي من منصبه بناء على طلبه أولاً على المسلة.

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