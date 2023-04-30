أمر القاء قبض بحق احدى المتورطين بسرقة القرن

2023/04/30 | 12:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أصدر مجلس القضاء الاعلى، أمراً يقضي بالقاء القبض على صبري...

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