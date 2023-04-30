2023/04/30 | 12:31 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحثت البرازيل اليوم الاحد 30/4/2023 فرص
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استثمار صناعية وزراعية في محافظة
كربلاء المقدسة جاء ذلك خلال زيارة
السفير البرازيلي للمحافظة ولقائه
بالمحافظ نصيف الخطابي
ونقل مكتب المحافظ في بيان حصلت وكالة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تتباحث للاستثمار في كربلاء وسفيرها يزور المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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