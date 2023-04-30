البرازيل تتباحث للاستثمار في كربلاء وسفيرها يزور المحافظة

2023/04/30 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت البرازيل اليوم الاحد 30/4/2023 فرص

استثمار صناعية وزراعية في محافظة

كربلاء المقدسة جاء ذلك خلال زيارة

السفير البرازيلي للمحافظة ولقائه

بالمحافظ نصيف الخطابي

ونقل مكتب المحافظ في بيان حصلت وكالة

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