وفد أمني برئاسة وزير الداخلية يصل ذي قار

2023/04/30 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

اليوم الأحد، إلى محافظة ذي قار على رأس

وفد أمني رفيع المستوى، لمناقشة الوضع

الأمني واستقرار المحافظة.

وذكر بيان للوزارة ، أن "وزير الداخلية

عبد الأمير الشمري وصل

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