الجمعيات الفلاحية: نهر ديالى تحول الى سرطان قاتل للبساتين

2023/04/30 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

في ديالى، الاحد، بان نهر ديالى تحول

الى سرطان قاتل للبساتين.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات

الفلاحية في ديالى رعد التميمي في حديث

صحفي،ان" مناطق شاسعة من ديال

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