عبث وتخريب في كورنيش أبو نؤاس – حنان تركي

2023/04/30 | 12:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حنان تركي شارع أبي نؤاس مرفق حيوي جميل يعانق نهر دجلة الخالد، ويمثل حزاما أخضر في وسط بغداد ومتنفس حيوي رائع ترتاده العوائل البغدادية وخاصة في الأمسيات والليالي.وقد استبشرنا خير عندما قامت أمانة بغداد بإعادة تأهيله والعمل على إعادة تزيينه ونصب مجموعة من الالعاب الجميلة للاطفال والاعتناء بإعادة ورونقه حدائقه إضافة لتوسعته من زيادة […]

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