السعودية تجلي للمرة الأولى مجموعة إيرانيين من السودان إلى جدّة

2023/04/30 | 12:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفينة سعودية تقلّ 1900 راكب تمّ إجلاؤهم من السودان تصل إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة في 29 نيسان/أبريل 2023 © ا ف ب فايز نورالدين جدة (أ ف ب) – وصل امس 65 إيرانيًا بين نحو 1900 شخص تمّ إجلاؤهم من السودان الذي يشهد معارك منذ أسبوعين، على متن سفينة سعودية إلى […]

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