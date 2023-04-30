2023/04/30 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجها بردع الخارجين عن القانون وإعادة النظر الفوري بالإجراءات الأمنية..وزير الداخلية يعقد اجتماعاً أمنياً مهماً في محافظة ذي قار ================ بحسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، عقد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية: الإجراءات الأمنية في ذي قار غير كافية المركز الخبري الوطني.

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