انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية بتعاملات اليوم

2023/04/30 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، اليوم الأحد، انخفاضاً لتسجل نحو 180مليون دولار.وبحسب جدول نافذة بيع العملة، تابعه / المركز الخبري الوطني/، فأن المركزي باع خلال مزاده اليوم […]

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