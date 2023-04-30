2023/04/30 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتراف برهم صالح حول نظام العراق الحالي..و مطار بغداد يفجر غضب السوداني | الحصاد الاخباري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتراف برهم صالح حول نظام العراق الحالي..



و مطار بغداد يفجر غضب السوداني | الحصاد الاخباري قناة التغيير الفضائية.

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