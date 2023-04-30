التربية تعلن اجراءاتها في ايام امتحانات الصفوف المنتهية ومنع تسريب الاسئلة

2023/04/30 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد،

طبيعة أسئلة امتحانات الصفوف المنتهية،

فيما أشارت إلى اتخاذها إجراءات لمنع

تسرب الأسئلة، وحددت اوقات اقامة

الامتحانات وخدمات اخرى للطلبة خلالها.

واكد الناطق الرسمي لل

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