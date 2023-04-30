هيئة الاتصالات تلزم شركة كورك بدفع ٨٠٠ مليون دولار لخزين الدولة

2023/04/30 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي

المؤيد، يوم الأحد، كسب قرار قضائي

لصالح الهيئة بات وملزم لشركة كورك

تيليكوم للاتصالات بدفع قرابة 800مليار

دولار دولار لخزينة الدولة العراقية.

وقال المؤيد في بيان

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