بالصور:السفير الباكستاني يزور مرقد الامام الحسين ويتحدث عن 300 الف زائر من بلاده يتواجدون خلال زيارة الاربعين

2023/04/30 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى السفير الباكستاني لدى العراق

تعجبه من حجم الخدمات الكبيرة التي

تقدمها العتبتين المقدستين لملايين

الزائرين في مدينة كربلاء المقدسة،

واشاد بالمشاريع الخدمية والانسانية

التي شيدتها العتبة الحسينية ا

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