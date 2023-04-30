علاقات أقوى

2023/04/30 | 13:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أن اجتماعه المقرر، الإثنين، مع نظيره الأميركي جو بايدن ضروري لتعزيز المصلحة الوطنية لبلاده ودعم "التحالف المهم للغاية" بين مانيلا وواشنطن.

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