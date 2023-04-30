السفير الدولي للنوايا الحسنة يدعو اطراف النزاع في السودان لإيقاف إطلاق النار

2023/04/30 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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ناشد السفير الدولي للسلام والنوايا الحسنة حسين غملوش، أطراف النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار من اجل السماح بمعالجة الحالات الإنسانية و الحرجة.وقال غملوش خلال مناشدته إنه "يشعر بالحزن الشديد على مشهد الاخوة في السودان وهم غير آمنين في بيوتهم و خائفون على حياتهم، خاصة بعد سقوط الضحايا من المدنيين مما أدى إلى زيادة معاناة السكان هناك".

وأضاف غملوش أنه "يتابع الاوضاع في السودان وحزين لاهتمام الرأي العالمي باجلاء المواطنين الاجانب دون الكتراث لشعب بأكمله والذي يواجه جحيم الحرب الدائرة في البلاد"، داعياً "جميع المنظمات الانسانية للقيام بواجبها الانساني تجاه الشعب السوداني الجريح".

ويعيش حسين محمد علي غملوش في ايطاليا منذ 20 عاما، استمر خلالها بمساعدة العديد من العائلات الفقيرة في لبنان وخارجه، كما يتمتع بالعديد من الخصائص التي اهلته ليصبح سفيرا عالميا من قبل البرلمان الأوروبي.

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