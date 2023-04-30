العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر أيار

2023/04/30 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر أيار.

المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران فنجان قالت في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الدائرة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من اليوم الساعة الثانية عشرة ظهراً".

وأضافت: "تم صرف مكافأة عيد الفطر البالغة 50 الف دينار".

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