وزير الداخلية يوجه بإعادة النظر الفوري في الإجراءات الأمنية بذي قار

2023/04/30 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، بإعادة النظر الفوري في الإجراءات الأمنية بمحافظة ذي قار.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر قيادة عمليات سومر بمحافظة ذي قار، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ومحافظ ذي قار ووكلاء الوزارة والقادة الأمنيين والدوائر الاستخبارية لمناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة".

وشدد الشمري بحسب البيان على "تكثيف الاجراءات الأمنية التي وصفها بغير الكافية"، مبينا أن "على القوات الأمنية تطبيق القانون بحزم بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة او يرفع السلاح خارج سلطة القانون".

ووجه وزير الداخلية بـ "إعادة النظر بشكل فوري في أمن المحافظة ومساندة الجهد القضائي الذي وصف إجراءاته بالقوية والحاسمة"، مؤكداً على "التنفيذ الفوري لمذكرات إلقاء القبض وتطبيق القانون بحق المطلوبين للقضاء وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً".

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