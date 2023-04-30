الدباغ يشيد بتجربة الامارات في ثقافة التسامح وينال تكريم مؤتمر السلام في بروكسل

2023/04/30 | 13:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل- الزمان: شارك الأكاديمي العراقي، الدكتور رياض الدباغ رئيس أكاديمية مانشستر الدولية، ورئيس الجامعة المستنصرية في العراق، سابقا، في المؤتمر الدولي السادس لثقافة السلام الذي انعقد في مدينة بروكسل عاصمة الاتحاد الأوربي للفترة من 28-29 أبريل 2023.وفي مداخلة له في جلسات المؤتمر قال إن “دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة في انشاء وزارة”.[…]

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