2023/04/30 | 13:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب كاظم الجابر..السبب في ضعف المناوره الاقتصاديه في ايجاد...

ظهرت المقالة الحل الأمثل لإنقاذ الاقتصاد العراقي أولاً على المسلة.

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