تقرير يكشف ارتفاعا قياسيا بعدد الصحفيين المسجونين في 2022

2023/04/30 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2022، سُجن المزيد من الصحفيين أكثر من أي وقت مضى بسبب قيامهم بعملهم.تم سجن حوالي 363 صحفياً في 30 دولة مختلفة العام الماضي، وفقاً لبيانات من لجنة حماية الصحفيين.وهو عدد قياسي جديد في العالم تجاوز العدد القياسي الذي وصله في السنة الماضية بنسبة 20% مما يمثل محطة قاتمة أخرى في المشهد الإعلامي المتدهور في العالم.

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