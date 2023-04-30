الشمري في ذي قار.. توجيهات بإعادة النظر الفوري في الإجراءات الأمنية

2023/04/30 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، بإعادة النظر الفوري في الإجراءات الأمنية في محافظة ذي قار، فيما شدد على التنفيذ الفوري لمذكرات القبض وتطبيق القانون بحق المطلوبين للقضاء.

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