الناطق باسم العملية السياسية في السودان: نحن مع جيش واحد مهني وقومي

2023/04/30 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم العملية السياسية في

السودان، خالد عمر، إنهم "ضد الحرب ومع

جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة".

وأضاف المتحدث في بيان له على "فيسبوك"،

اليوم الأحد: "يتم الوصول إليه بالاتفاق

على خطة

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