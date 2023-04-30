اختراق علمي في المريخ

2023/04/30 | 14:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والسؤال الذي بقي لغزا حتى الآن هو: أين ذهبت كل هذه المياه؟.

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