26 مليار دينار شهرياً مقابل طعام

2023/04/30 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ياسر وتوت، اليوم الاحد، عن صفقة فساد مشبوهة جديدة في ملف ارزاق الجيش.

وقال وتوت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "متعهد وزارة الدفاع يستلم 26 مليار دينار شهرياً من الوزارة مقابل تجهيزها بالأرزاق".

واضاف أن "على وزارة الدفاع مراجعة عقود اطعام الوزارة ومحاسبة المتسببين بتوصيل طعام غير صالح للأستهلاك الى الوحدات العسكرية".

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