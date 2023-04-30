التقاعد الوطنية تُعلن البدء بصرف الراتب التقاعدي لشهر آيار

2023/04/30 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد، البدء بصرف الراتب التقاعدي للمدنيين والعسكريين لشهر آيار 2023.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هيأة التقاعد الوطنية باشرت البدء بصرف الراتب التقاعدي للمدنيين والعسكريين لشهر آيار ٢٠٢٣".

وأضافت أنه "بناءاً على توجيهات رئاسة الهيئة بصرف الراتب التقاعدي في موعده المحدد"، مبينةً أنه "بسبب وقوع اليوم الأول من آيار عطلة رسمية لمناسبة عيد العمال العالمي فأنه تم البدء بصرف الراتب التقاعدي هذا اليوم و بشكل تدريجي".

وأوضحت أنه "ستصل رسائل نصية لمتقاعدينا الكرام".

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