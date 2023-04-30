2023/04/30 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، رفع رواتب المتقاعدين "من دون أي استقطاع"

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ومدير عام مصرف الرشيد، تم رفع رواتب المتقاعدين لشهر أيار 2023".

وأشار البيان، إلى أن "المتقاعد سيتسلم راتبه كاملاً من دون أي استقطاعات للسلف والقروض لهذا الشهر فقط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد: رفع رواتب المتقاعدين "من دون أي استقطاع") نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد: رفع رواتب المتقاعدين "من دون أي استقطاع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).