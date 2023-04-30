إطلاق الرواتب و

2023/04/30 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر أيار.

وقال مدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران فنجان في بيان، إن "الدائرة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من اليوم الساعة الثانية عشرة ظهراً".

وأضافت، أنه "تم صرف مكافأة عيد الفطر البالغة 50 ألف دينار".

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