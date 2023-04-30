رسميا.. طلاق الفنان تامر حسني من زوجنه بسمة بوسيل

2023/04/30 | 14:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعلنت زوجة الفنان المصري، تامر حسني طلاقهما، مؤكدة أنها تتمنى له الخير، وشددت على استمرار المودة والاحترام بينهما.

وكتبت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، عبر حالة "ستوري" على صفحتها على إنستغرام "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده (هذا) كلام ربنا في الزواج والطلاق".

وأضافت بوسيل "لقد تم الطلاق بيني ...

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