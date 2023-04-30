خطاب الكراهية يهدد السلم المجتمعي – سارة جاسم

2023/04/30 | 14:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة جاسم لن تمر حادثة بين فئتين دينية مختلفة او قومية او نوع الجنس او حتى عرقية الا ونجد مواقع التواصل الاجتماعي تضج بخطابات الكراهية من الطرفين لإيقاظ مافي مكنوناتهم من مشاعر مؤذية للطرف الآخر .فهناك توسع للاثار السلبية وتنوع الادوات والآليات التي تستخدم في نشر خطاب الكراهية الى جانب تعمق الخلافات الناتجة […]

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