في الأردن.. اجتماع جديد لوزراء خارجية عرب بشأن سوريا

2023/04/30 | 14:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف الأردن، الإثنين، اجتماعا جديدا حول سوريا يشارك فيه وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

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