2023/04/30 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، انه لن يدخر جهدا بتوفير التخصيصات لإعادة الحياة وإعادة نينوى إلى ربيعها الدائم. وقال الحلبوسي في كلمة خلال حفل مهرجان الربيع المنعقد بمحافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي: لن ندخر جهدا في توفير المخصصات اللازمة لإعادة إعمار نينوى المركز الخبري الوطني.

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