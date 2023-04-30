اتحاد الكرة يقرر حرمان جمهور نادي الميناء من دخول الملعب إلى نهاية الموسم الحالي

2023/04/30 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، حرمان جمهور نادي الميناء من دخول الملعب إلى نهاية الموسم الحالي.وذكر بيان لاتحاد الكرة، تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “عطفاً على قرارِ لجنةِ […]

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