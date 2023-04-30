الإطاحة بمتهمين أطلقا النار على القوات الامنية في المثنى

2023/04/30 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على متهمين اثنين اشتراكا بأطلاق النار على القوات الامنية اثناء عملية امنية ضد تجار المخدرات في المثنى.

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