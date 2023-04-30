2023/04/30 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب أهالي حي العامل في بغداد، اليوم الأحد، وزارة الاتصالات وأمانة العاصمة بالتدخل ووقف أعمال شركات الاتصالات، بسبب طريقة نصب أعمدة شبكات الانترنت التي تزاحم منازل المواطنين.

وناشد الاهالي عبر (بغداد اليوم)، وزارة الاتصالات وأمانة العاصمة بغداد بايقاف "المهزلة" بحسب وصفهم، التي تقوم بها شركات الاتصالات والانترنت من أعمال نصب أعمدة منتصف المنازل من أجل المشروع الوطني للانترنيت في حي العامل محلة 805 زقاق56، دار 65".

وأوضحوا أنه "من المعروف بأن الاعمدة تنصب في اطراف المنازل في منطقة حدود المنزل مع المنزل الجار له، وليس بمنتصف المنزل"، مبينين أن "العمل بدون التنسيق مع امانة بغداد دائرة بلدية الرشيد".

وطالب الاهالي بـ"الاهتمام والتدخل السريع مع قبل وزارة الاتصالات لوقف هذه الاعمال التى تسيئ للقرار بتوفير خدمات انترنت المشروع الوطني".

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