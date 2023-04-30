رئيس البرلمان: نينوى بدأت في طريق الإعمار والاستقرار ولن تتوقف في هذا المشوار

2023/04/30 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن محافظة نينوى بدأت في طريق الإعمار والاستقرار ولن تتوقف في هذا المشوار.

وقال في كلمته بمهرجان الربيع في الموصل إنه “من دواعي سرورنا أن نكون اليوم في هذه المحافظة العريقة التي سطرت ملاحم عديدة منذ سنوات مضت، وآخرها ملحمتها في حربها ضد الإرهاب وداعش وكل أشكال التطرف والعنف”.

وبين أن “اليوم نجتمع في هذه المحافظة وأهلها أعزاء كرام، بعد أن عانوا معاناة كبيرة بسبب الإرهاب والنزوح ومشاكل أخرى كثيرة خلال السنوات الماضية”.

وأضاف “نتقدم بالشكر والعرفان إلى هذه المحافظة وشعبها، ونطلب منهم أن يظلوا مساندين لمحافظتهم وحكومتهم المحلية لتمكينها من أداء جهودها، ودعم جهود أمن المحافظة”.

وأشار إلى إن “نينوى بدأت في طريق الإعمار والاستقرار، ولن تتوقف في هذا المشوار، بل ستستمر، نشكر ممثلي محافظة نينوى في مجلس النواب الذين كانوا حريصين على العمل بشكل مستمر لإيصال صوت أبناء هذه المحافظة، وتوفير التخصيصات اللازمة للمضي بعجلة الإعمار التي بدأت بها المحافظة”.

وتابع “نشكر محافظ نينوى على جهوده مع إخوانه في دوائر المحافظة، سواء في الجوانب الخدمية أو الأخرى، ولا ننسى دور الأكاديميين والتربويين في المؤسسة التعليمية الذين كان لهم دور في إعادة الحياة إلى هذا القطاع، وكل العاملين في المفاصل الأساسية من الذين أسهموا في إعمار هذه المحافظة”.

وأتم “لن ندخر جهدا بتوفير التخصيصات لإعادة الحياة وإعادة نينوى إلى ربيعها الدائم، وإعادة استقرارها، وسنسعى مع إخوانكم لتوفير تخصيصات كافية لهذه المحافظة حتى يكون لها ربيع دائم”.

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