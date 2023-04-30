2023/04/30 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة اليوم الاحد عن

الشروع بتطبيق نظام أتمتة البطاقة

التموينية في محافظة كربلاء المقدسة

بالتعاون مع احدى شركات القطاع الخاص.

وبينت الوزارة في بيان صحافي اطلعت عليه

وكالة نون الخبرية ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يعلن اطلاق مشروع أتمتة البطاقة التموينية في محافظة كربلاء .) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يعلن اطلاق مشروع أتمتة البطاقة التموينية في محافظة كربلاء .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).