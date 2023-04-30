2023/04/30 | 15:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uQtUH14O08I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كثرة الشكوى للناس وكيفية التخلص منها | صباح الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كثرة الشكوى للناس وكيفية التخلص منها | صباح الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).