وزير النفط: وجّهنا بضرورة اعتماد خطط حديثة في إعداد العاملين وتنمية مهاراتهم 

2023/04/30 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيّان عبد الغني، الأحد، على أهمية التدريب في تطوير المهارات العلمية والعملية للعاملين في القطاع النفطي.

وقال عبد الغني، خلال زيارته لمعهد النفط العربي ببغداد بحسب بيان للوزارة، إن "قطاع التدريب في الوزارة يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة وقيادة القطاع النفطي، وقد وجّهنا الجهات المعنية بضرورة اعتماد البرامج والخطط الحديثة والمتقدمة في إعداد العاملين وتنمية مهاراتهم وقابلياتهم والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية، وبما يسهم في تطوير ادائهم وانتاجيتهم".

وأشار عبد الغني، إلى "نجاح الوزارة في إعادة تأهيل مبنى معهد النفط العربي للتدريب واستئناف نشاطه في هذا المجال، لتحقيق أهدافه في بناء عناصر نفطية وطنية وعربية، وفي إعداد المدربين والمستويات القيادية من الموظفين للدول الأعضاء في منظمة (أوابك)، إلى جانب تقديم البحوث والدراسات في صناعة النفط والطاقة".

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