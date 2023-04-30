الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر أيار

2023/04/30 | 15:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.

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