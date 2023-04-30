2023/04/30 | 15:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تتسرب الأسئلة الامتحانية في العراق، و يحدث ذلك عندما يتم...

ظهرت المقالة الأسئلة الامتحانية في مدارس العراق تتسرب عبر الرشاوى والفساد الاداري والوجاهات أولاً على المسلة.

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