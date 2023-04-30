2023/04/30 | 15:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: محمد صالح صدقيان في الوقت الذي كان المجتمع الدولي والإقليمي...

ظهرت المقالة إجتماع موسكو الرباعي..



خطوة صعبة لإنهاء الأزمة السورية أولاً على المسلة.

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