مصير مروع انتظر فتاة استدرجها شاب لمنزله.. شاهد كيف كشفت كاميرا داخل سيارتها ما حدث

2023/04/30 | 15:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة قتل مروعة وقعت في مدينة بوكولا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، عثرت الشرطة الأمريكية على فتاة تدعى شايلا غرانت ميتة داخل سيارتها فيما بدا وكأنه حادث سير للوهلة الأولى، لكن والدة الضحية قالت إنها عرفت في غضون دقائق قليلة أن ذلك لم يكن سبب مقتل ابنتها.

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