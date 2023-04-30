الإطاحة بمتهم بالسطو المسلح والقتل في البصرة

2023/04/30 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، ان شرطة البصرة اعتقلت متهم خطير بالسطو المسلح على محل صيرفة وقتل صاحبها في سفوان.

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