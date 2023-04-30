2023/04/30 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة المثنى من القاء القبض على

قاتل بعد ساعات من ارتكابه لجريمة قتل

في احد اقضية المحافظة.

وقالت قيادة شرطة محافظة المثنى في بيان

صحافي اطلعت عليه وكالة نون الخبرية ان "

اخبارا وصل الى مركز شرط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على قاتل بعد ثلاث ساعات من ارتكابه الجريمة في المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على قاتل بعد ثلاث ساعات من ارتكابه الجريمة في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).